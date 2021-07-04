Нардепа от "Слуги народа" заподозрили в управлении авто "под наркотиками". Видео © Телеграм-канал "Новини.Live"

Украинский народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар был задержан в Дарницком районе Киева за рулём своей Toyota Camry. Стражи порядка сочли, что тот управлял транспортным средством, находясь в состоянии наркотического опьянения.

При этом правоохранители изначально остановили нардепа из-за неработающей лампочки, которая подсвечивает автомобильные номера, а уже потом заподозрили в вождении под наркотиками. Полицейские утверждают, что от депутата и его помощника поступали угрозы в их адрес. Патрульные заявили, что помощник политика разговаривал с ними на повышенных тонах. По словам самого Брагара, стражи порядка пытались получить от него взятку, но не смогли и придумали байку про наркотики.