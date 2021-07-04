Нардепа от "Слуги народа" заподозрили в управлении авто "под наркотиками"
Сам он утверждает, что был трезв и об этом свидетельствуют данные обследовавших его медиков.
Нардепа от "Слуги народа" заподозрили в управлении авто "под наркотиками". Видео © Телеграм-канал "Новини.Live"
Украинский народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар был задержан в Дарницком районе Киева за рулём своей Toyota Camry. Стражи порядка сочли, что тот управлял транспортным средством, находясь в состоянии наркотического опьянения.
При этом правоохранители изначально остановили нардепа из-за неработающей лампочки, которая подсвечивает автомобильные номера, а уже потом заподозрили в вождении под наркотиками. Полицейские утверждают, что от депутата и его помощника поступали угрозы в их адрес. Патрульные заявили, что помощник политика разговаривал с ними на повышенных тонах. По словам самого Брагара, стражи порядка пытались получить от него взятку, но не смогли и придумали байку про наркотики.
"Несколько раз с включённой камерой намекали на взятку. Меня обвинили в состоянии наркотического опьянения. После чего меня привезли к наркологу, который увидел меня и сразу сказал, что я трезв, но в связи с требованием законодательства я сдал экспертизу. Тест, конечно, отрицательный", — написал он у себя в "Фейсбуке".
Ранее Лайф писал, как под Ростовом пьяный подросток на "Ладе" влетел в дерево, угробив друзей. А ещё мы рассказывали, что девять пьяных подростков перевернулись на "семёрке" под Астраханью. Восемь из них сильно пострадали и были отправлены в больницу. Автомобиль восстановлению не подлежит.
Комментариев: 0