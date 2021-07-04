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В США предупредили о более тяжёлом заболевании у пациентов с индийским дельта-штаммом ковида

По мнению специалистов, защитить от этого варианта коронавируса может только полная вакцинация.

4 июля, 19:37

Фото © Pixabay

Американские учёные предполагают, что индийский вариант коронавируса (штамм "дельта" по новой классификации ВОЗ) вызывает более тяжёлое течение заболевания, чем другие разновидности. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телекомпании NBC директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Индийская разновидность ещё более заразная. Она не только более заразная, но есть некоторые опасения, что она может вызывать более тяжёлое заболевание. Ясно, что это проблема", отметил специалист.

В ВОЗ раскрыли число стран, в которые проник опасный штамм ковида "дельта"

В ВОЗ раскрыли число стран, в которые проник опасный штамм ковида "дельта"

Американские медики полагают, что защитить от CoViD-19 может полная вакцинация. Специалисты призывают не ограничиваться одной дозой вакцины, а получить и вторую.

Ранее вирусологи раскрыли особенности мутации опасного штамма ковида "дельта". Борьба с коронавирусной инфекцией будет более успешной в случае одновременной массовой вакцинации населения, указывают специалисты.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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