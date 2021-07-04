В США предупредили о более тяжёлом заболевании у пациентов с индийским дельта-штаммом ковида
По мнению специалистов, защитить от этого варианта коронавируса может только полная вакцинация.
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Американские учёные предполагают, что индийский вариант коронавируса (штамм "дельта" по новой классификации ВОЗ) вызывает более тяжёлое течение заболевания, чем другие разновидности. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телекомпании NBC директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
"Индийская разновидность ещё более заразная. Она не только более заразная, но есть некоторые опасения, что она может вызывать более тяжёлое заболевание. Ясно, что это проблема", — отметил специалист.
Американские медики полагают, что защитить от CoViD-19 может полная вакцинация. Специалисты призывают не ограничиваться одной дозой вакцины, а получить и вторую.
Ранее вирусологи раскрыли особенности мутации опасного штамма ковида "дельта". Борьба с коронавирусной инфекцией будет более успешной в случае одновременной массовой вакцинации населения, указывают специалисты.
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