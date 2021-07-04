Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" стала в Словакии объектом "подлой пропаганды". Об этом в эфире телеканала ТА-3 заявил вице-премьер, министр финансов республики Игорь Матович.

"Подлая пропаганда против "Спутника V" стала причиной того, что им вакцинировалось меньше жителей, чем планировалось. Очень плохо, что дураки запугали сотни тысяч граждан, которые хотели привиться этой вакциной и отвергли другие препараты", — подчеркнул он.

Матович добавил, что покупка республикой российского препарата от ковида имела смысл.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций также сообщал, что вакцина "Спутник V" в Словакии столкнулась с дезинформацией и давлением международного фармацевтического лобби.