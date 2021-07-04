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"Дураки запугали": Власти Словакии заявили, что российская вакцина "Спутник V" стала объектом пропаганды в стране

Из-за этого сотни тысяч граждан республики, которые хотели привиться именно этим препаратом, передумали, отметил вице-премьер Игорь Матович.

4 июля, 19:44

Фото © ТАСС / Виталий Невар

Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" стала в Словакии объектом "подлой пропаганды". Об этом в эфире телеканала ТА-3 заявил вице-премьер, министр финансов республики Игорь Матович.

"Подлая пропаганда против "Спутника V" стала причиной того, что им вакцинировалось меньше жителей, чем планировалось. Очень плохо, что дураки запугали сотни тысяч граждан, которые хотели привиться этой вакциной и отвергли другие препараты", — подчеркнул он.

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Матович добавил, что покупка республикой российского препарата от ковида имела смысл.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций также сообщал, что вакцина "Спутник V" в Словакии столкнулась с дезинформацией и давлением международного фармацевтического лобби.

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Напомним, 2 июля представитель словацкого Минздрава Зузана Элиашова рассказала, что Москва выкупила у Братиславы те дозы отечественной вакцины "Спутник V", которые не были использованы в этой стране. Речь идёт о приобретении порядка 160 тысяч доз препарата.

Словакия 26 мая одобрила применение российской вакцины с 7 июня. Первую партию "Спутника V" страна получила ещё 1 марта, что вызвало скандал в рядах правящей коалиции. Разногласия в ней привели к отставке премьер-министра Игоря Матовича, инициировавшего приобретение препарата, а также главы Минздрава Марека Крейчи.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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