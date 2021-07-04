"Не тяните медведя за хвост": Британцы возмутились статьёй о российских учениях в Чёрном море
В материале говорится, что с помощью манёвров Россия якобы готовится к войне. Однако многие читатели газеты Daily Express не согласились с этим.
Фото © ТАСС / Юлия Лорис
Читатели британской газеты Daily Express возмутились статьёй о тренировках российских военных. Накануне авиация РФ провела учебно-боевые полёты над акваторией Чёрного моря, а издание назвало их "подготовкой к войне". При этом публикация Daily Express вышла на фоне масштабных учений Sea Breeze, в которых принимают участие Великобритания и партнёры. В связи с этим пользователи обвинили издание в двойных стандартах, пишет "Иносми".
"Все страны имеют программы по подготовке своих войск, они постоянно это делают. Наивно и глупо думать, что Россия готовится к войне только потому, что мы проплыли через Чёрное море", — отметил один из читателей.
"А британские ВВС не проводят учений?" — резонно спросил другой пользователь.
Некоторые комментаторы при этом ополчились на правительство Соединённого Королевства.
"Вы не можете остановить флот резиновых лодок, как вы собираетесь остановить русских? Я не думаю, что Россия собирается захватить Великобританию. Зачем? Нефти и сырья у нас нет", — написал ещё один комментатор.
"Мы в безопасности. Не уверен, что Россия захочет вторгнуться к нам, чтобы оплатить все расходы по социальному обеспечению, связанные с уходом за миллионами иммигрантов", — иронично прокомментировал читатель.
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"Россия просто хочет, чтобы её оставили в покое. Но, если вы хотите попробовать потянуть медведя за хвост, тогда ждите последствий", — заключил британский пользователь.
Напомним, 23 июня после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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