Читатели британской газеты Daily Express возмутились статьёй о тренировках российских военных. Накануне авиация РФ провела учебно-боевые полёты над акваторией Чёрного моря, а издание назвало их "подготовкой к войне". При этом публикация Daily Express вышла на фоне масштабных учений Sea Breeze, в которых принимают участие Великобритания и партнёры. В связи с этим пользователи обвинили издание в двойных стандартах, пишет "Иносми".

"Все страны имеют программы по подготовке своих войск, они постоянно это делают. Наивно и глупо думать, что Россия готовится к войне только потому, что мы проплыли через Чёрное море", — отметил один из читателей.

"А британские ВВС не проводят учений?" — резонно спросил другой пользователь.

Некоторые комментаторы при этом ополчились на правительство Соединённого Королевства.

"Вы не можете остановить флот резиновых лодок, как вы собираетесь остановить русских? Я не думаю, что Россия собирается захватить Великобританию. Зачем? Нефти и сырья у нас нет", — написал ещё один комментатор.

"Мы в безопасности. Не уверен, что Россия захочет вторгнуться к нам, чтобы оплатить все расходы по социальному обеспечению, связанные с уходом за миллионами иммигрантов", — иронично прокомментировал читатель.