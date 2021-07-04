Контейнеровозу Ever Given разрешили покинуть Суэцкий канал
Судно до сих пор арестовано и находится в районе Большого Горького озера в самой широкой части канала.
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Владельцы контейнеровоза Ever Given, который в марте заблокировал Суэцкий канал, достигли соглашения с администрацией данной водной артерии. Об этом сообщает страховая компания владельцев судна UK Club.
"После заключения принципиального соглашения между сторонами, а также после проведения дальнейших встреч с переговорным комитетом Суэцкого канала и многочисленных судебных слушаний мы значительно продвинулись, и сейчас нами достигнуто официальное соглашение", — говорится в пресс-релизе.
Администрация канала в свою очередь сообщила, что в скором времени контейнеровоз будет подготовлен к освобождению. Судно покинет водную артерию 7 июля после праздничной церемонии по случаю подписания договорённости об урегулировании спора. Сейчас задержанный контейнеровоз находится в районе Большого Горького озера в самой широкой части канала.
Напомним, контейнеровоз Ever Given cел на мель 23 марта, заблокировав Суэцкий канал. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Власти Египта уже начали обсуждать возможность разгрузки судна, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию.
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