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"Вкусвилл" удалил рекламу с однополой парой и извинился

Представители сети магазинов назвали публикацию ошибкой, "ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников".

4 июля, 18:32
<p>Фото © ТАСС / Зотов Алексей</p>

Фото © ТАСС / Зотов Алексей

"Вкусвилл" извинился перед своими клиентами за публикацию статьи, героями которой стали члены однополой семьи. Данный материал вызвал серьёзную критику в Сети, после чего скандальная статья была удалена с сайта компании, а на её месте появился текст с извинениями перед покупателями.

"На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнёров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников", — сообщается на странице, где до этого находился резонансный материал.

Представители сети магазинов также добавили, что не намерены заниматься репрезентацией каких бы то ни было политических или социальных взглядов. Там назвали своей целью дать возможность покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты.

"Вкусвилл" извинился за пожелание покупателям "лёгкой смерти"

"Вкусвилл" извинился за пожелание покупателям "лёгкой смерти"

"Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти. Приносим свои искренние извинения всем своим покупателям, сотрудникам, партнёрам и поставщикам", — заключили в сети магазинов "Вкусвилл".

Ранее Лайф рассказывал о том, что "Вкусвилл" добавил свои продукты на AliExpress.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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