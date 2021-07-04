"Вкусвилл" удалил рекламу с однополой парой и извинился

"Вкусвилл" извинился перед своими клиентами за публикацию статьи, героями которой стали члены однополой семьи. Данный материал вызвал серьёзную критику в Сети, после чего скандальная статья была удалена с сайта компании, а на её месте появился текст с извинениями перед покупателями.

"На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнёров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников", — сообщается на странице, где до этого находился резонансный материал.

Представители сети магазинов также добавили, что не намерены заниматься репрезентацией каких бы то ни было политических или социальных взглядов. Там назвали своей целью дать возможность покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты.

"Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти. Приносим свои искренние извинения всем своим покупателям, сотрудникам, партнёрам и поставщикам", — заключили в сети магазинов "Вкусвилл".