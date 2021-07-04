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Суд отказался арестовывать мэра подмосковной Лобни

Чиновника выпустили из СИЗО, избрав ему меру пресечения в виде запрета определённых действий до 16 августа.

4 июля, 18:07
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CPfyR-UlMsd/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">evsmyshlyaev</a></p>

Фото © Instagram/evsmyshlyaev

Лобненский городской суд Московской области отказал Следственному комитету, который требовал арестовать главу города Евгения Смышляева. Обвинение главе пока не предъявлено, сообщает ТАСС.

В ходе заседания защита в свою очередь просила отклонить ходатайство следствия, аргументируя своё решение тем, что глава Лобни не виновен. Смышляеву избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. По решению суда ему запрещено пользоваться мобильной связью и Интернетом, общаться с кем-либо, кроме следователя, близких родственников и защитников, до 16 августа.

СМИ: Мэр Лобни задержан по делу о злоупотреблении полномочиями

СМИ: Мэр Лобни задержан по делу о злоупотреблении полномочиями

Напомним, Следственный комитет подал в суд ходатайство с требованием арестовать главу Лобни Евгения Смышляева, который был задержан в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, своими действиями чиновник причинил ущерб в размере пяти миллионов рублей.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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