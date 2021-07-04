Суд отказался арестовывать мэра подмосковной Лобни

В ходе заседания защита в свою очередь просила отклонить ходатайство следствия, аргументируя своё решение тем, что глава Лобни не виновен. Смышляеву избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. По решению суда ему запрещено пользоваться мобильной связью и Интернетом, общаться с кем-либо, кроме следователя, близких родственников и защитников, до 16 августа.