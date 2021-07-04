Лесной пожар на Кипре. Видео © Instagram / me.want.cookie

Россиянка Юлия служит на Кипре в спасательном отряде Civil Defense, который помогает пожарным локализовать очаги возгорания и эвакуировать людей. Она рассказала телеканалу "360", как 3 июля оказалась в самом пекле.

По словам Юлии, на пожар обычно приезжает ближайший отряд, однако 3 июля были задействованы все силы. Шёл девятый день борьбы с огнём. Все пожары были в районе Пафоса, и впервые огонь перебрался в горы над Лимасолом и Ларнакой, рассказывает спасатель.

Россиянка вспоминает, что сначала лесной пожар контролировали с воздуха, но к вечеру ветер усилился и изменил направление, обратив огонь в сторону деревень. Спасатели пробирались сквозь горящие районы, эвакуировали жителей, многие из которых не хотели уходить, надеясь справиться своими силами.

"Это безумно страшно — находиться в деревушке, стучать в двери и понимать, что через 10–15 минут на этом месте уже будет огонь", — делится Юлия.

Она отмечает, что пожар сопровождался невыносимым гулом, напоминавшим звук самолёта. По словам Юлии, в её жизни ещё не было таких страшных пожаров, которые сжигали деревни. Девушка провела в эпицентре 15 часов и вернулась домой только утром.

"Сердце кровью обливается, если честно, когда вспоминаю ночные кадры. Сколько людей погибло… Леса, звери. Жаль, что нет сил спасти всех", — сообщила она.

По последним данным, в результате пожаров, которые охватили горные районы Кипра, погибло как минимум четыре человека.