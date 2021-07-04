НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Врач скорой обшарил пиджак ветерана на вызове и попал на камеру

Оказалось, что к пенсионеру приехала бригада из частной клиники, после случившегося началась проверка.

4 июля, 17:31

Врач скорой обшарил пиджак ветерана на вызове и попал на установленную внуком камеру. Видео © Соцсети

В Москве врач скорой помощи, прибывший на вызов к ветерану Великой Отечественной войны, обшарил карманы пиджака и ящики пенсионера в поисках наживы, однако не предполагал, что его действия снимает камера, которая была установлена в квартире внуком.

Инцидент произошёл на улице Нагорной. На кадрах видно, что, пока коллега мужчины опрашивает 90-летнего ветерана и помогает ему, тот аккуратно обследует карманы пиджака, затем заглядывает под клеёнку на столе, выдвигает ящики и открывает портмоне. После этого доктор переключается на медицинские документы.

Связали, угрожали утюгом: В Краснодаре пара ограбила 95-летнюю труженицу тыла на миллион

Связали, угрожали утюгом: В Краснодаре пара ограбила 95-летнюю труженицу тыла на миллион

По словам врача, он искал документы и паспорт пациента, однако, по утверждению ветерана, их сотрудник скорой получил при входе в квартиру. В столичном Депздраве уточнили, что на вызов приехала бригада одной из коммерческих организаций, работающих в рамках городской программы оказания гражданам медицинской помощи. Руководство станции скорой помощи имени Пучкова уже сообщило о случившемся компании, выполнившей вызов. Проводится проверка.

А ранее в Москве мошенники обокрали героя войны, сидевшего рядом с Владимиром Путиным на Параде Победы. Злоумышленники убедили 96-летнего ветерана снять со счёта 400 тысяч рублей и передать их другому человеку. Вскоре подозреваемых задержали. Сам президент назвал грабителей подонками.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Москвичам пообещали волну тепла на следующей неделе

сегодня в 06:31

Стало известно, как в Петербурге справляются с проблемой очередей скорых у ковидных больниц

вчера в 17:00

"Сердце кровью обливается": Россиянка рассказала о спасении жителей Кипра от лесных пожаров

сегодня в 18:00

"Вкусвилл" удалил рекламу с однополой парой и извинился

сегодня в 18:32

В Госдуме посмеялись над заявлениями Зеленского о новых ракетах для борьбы с Россией

сегодня в 18:28

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1