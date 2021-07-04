Врач скорой обшарил пиджак ветерана на вызове и попал на камеру

Врач скорой обшарил пиджак ветерана на вызове и попал на установленную внуком камеру. Видео © Соцсети

В Москве врач скорой помощи, прибывший на вызов к ветерану Великой Отечественной войны, обшарил карманы пиджака и ящики пенсионера в поисках наживы, однако не предполагал, что его действия снимает камера, которая была установлена в квартире внуком.

Инцидент произошёл на улице Нагорной. На кадрах видно, что, пока коллега мужчины опрашивает 90-летнего ветерана и помогает ему, тот аккуратно обследует карманы пиджака, затем заглядывает под клеёнку на столе, выдвигает ящики и открывает портмоне. После этого доктор переключается на медицинские документы.

По словам врача, он искал документы и паспорт пациента, однако, по утверждению ветерана, их сотрудник скорой получил при входе в квартиру. В столичном Депздраве уточнили, что на вызов приехала бригада одной из коммерческих организаций, работающих в рамках городской программы оказания гражданам медицинской помощи. Руководство станции скорой помощи имени Пучкова уже сообщило о случившемся компании, выполнившей вызов. Проводится проверка.