СМИ: Защитник сборной Уругвая отказался переходить в ЦСКА

Защитник сборной Уругвая по футболу Диего Годин не будет переходить в ЦСКА этим летом и намерен продолжить играть в чемпионате Италии. Об этом сообщает Tutto Cagliari.

По информации издания, армейцы предлагали Годину контракт на два года с зарплатой в размере четыре миллиона евро за сезон. Любопытно, что аналогичный оклад предлагали уругвайцу и в московском "Динамо".