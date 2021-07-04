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СМИ: Защитник сборной Уругвая отказался переходить в ЦСКА

При этом на футболиста этим летом претендовало ещё и московское "Динамо", которое предлагало такую же зарплату.

4 июля, 17:29
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Защитник сборной Уругвая по футболу Диего Годин не будет переходить в ЦСКА этим летом и намерен продолжить играть в чемпионате Италии. Об этом сообщает Tutto Cagliari.

По информации издания, армейцы предлагали Годину контракт на два года с зарплатой в размере четыре миллиона евро за сезон. Любопытно, что аналогичный оклад предлагали уругвайцу и в московском "Динамо".

Экс-игрок сборной Уругвая Лаксальт перешёл в московское "Динамо"

Экс-игрок сборной Уругвая Лаксальт перешёл в московское "Динамо"

Добавим, что в прошлом сезоне Годин провёл 28 матчей за итальянский клуб "Кальяри" и забил один гол.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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