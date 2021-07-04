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Украинского посла пристыдили за реакцию на издёвку британской ведущей

Кейт Гэррауэй пошутила, что очертания Незалежной на майке сборной по футболу напоминают ей грязное пятно.

4 июля, 17:24

Украинцы обрушились с критикой на своего посла в Великобритании Вадима Пристайко в эфире телепередачи "Доброе утро, Британия", который не отстоял честь страны в ходе общения с ведущей шоу Кейт Гэррауэй.

Во время эфира с дипломатом журналистка сравнила рисунок на форме сборной Украины по футболу с грязным пятном. Пристайко в ответ на издёвку только улыбнулся и отметил, что дизайн футболки призван объединить нацию во время масштабного турнира. Украинцы же сочли, что дипломату следовало возмутиться.

Одни написали в Сети, что Пристайко должен был "дать достойный ответ", другие предположили, что он просто "плохо владеет английским". Третьи же посетовали, что украинцы "опять опозорились на весь мир".

Британская телеведущая сравнила с грязным пятном карту Украины на форме футбольной сборной

Британская телеведущая сравнила с грязным пятном карту Украины на форме футбольной сборной

Напомним, 6 июня сборная Украины презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней была изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом, а также надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава!", размещённый на внутренней стороне воротника.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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