Украинского посла пристыдили за реакцию на издёвку британской ведущей

Украинцы обрушились с критикой на своего посла в Великобритании Вадима Пристайко в эфире телепередачи "Доброе утро, Британия", который не отстоял честь страны в ходе общения с ведущей шоу Кейт Гэррауэй.

England will face Ukraine in the #Euro2020 quarter-final in Rome on Saturday.



Ukrainian Ambassador to the UK Vadym Prystaiko, admits to @adilray and @kategarraway that it won't be an easy game.



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Во время эфира с дипломатом журналистка сравнила рисунок на форме сборной Украины по футболу с грязным пятном. Пристайко в ответ на издёвку только улыбнулся и отметил, что дизайн футболки призван объединить нацию во время масштабного турнира. Украинцы же сочли, что дипломату следовало возмутиться.