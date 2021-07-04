Украинского посла пристыдили за реакцию на издёвку британской ведущей
Кейт Гэррауэй пошутила, что очертания Незалежной на майке сборной по футболу напоминают ей грязное пятно.
Украинцы обрушились с критикой на своего посла в Великобритании Вадима Пристайко в эфире телепередачи "Доброе утро, Британия", который не отстоял честь страны в ходе общения с ведущей шоу Кейт Гэррауэй.
England will face Ukraine in the #Euro2020 quarter-final in Rome on Saturday.— Good Morning Britain (@GMB) July 2, 2021
Ukrainian Ambassador to the UK Vadym Prystaiko, admits to @adilray and @kategarraway that it won't be an easy game.
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Во время эфира с дипломатом журналистка сравнила рисунок на форме сборной Украины по футболу с грязным пятном. Пристайко в ответ на издёвку только улыбнулся и отметил, что дизайн футболки призван объединить нацию во время масштабного турнира. Украинцы же сочли, что дипломату следовало возмутиться.
Одни написали в Сети, что Пристайко должен был "дать достойный ответ", другие предположили, что он просто "плохо владеет английским". Третьи же посетовали, что украинцы "опять опозорились на весь мир".
Напомним, 6 июня сборная Украины презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней была изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом, а также надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава!", размещённый на внутренней стороне воротника.
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