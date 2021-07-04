Более 30 человек погибли в результате столкновения автобуса и двух грузовиков в Мозамбике

В Мозамбике 31 человек погиб в результате столкновения автобуса и двух грузовиков. Видео © Twitter / O País Online

На национальной трассе в Мозамбике произошло столкновение автобуса и двух грузовиков, скончался 31 человек. Об этом сообщает Radio Mozambique со ссылкой на местные власти.

Авария случилась вечером 3 июля в провинции Мапуту. Автобус, следовавший из города Бейра, в котором находилось 57 пассажиров, на полной скорости столкнулся с двумя машинами, заполненными грузом. Одиннадцать человек получили травмы лёгкой степени тяжести, ещё 15 — средней степени. Три человека остаются под наблюдением врачей, один госпитализирован. По мнению полиции, причинами ДТП могли стать плохая видимость и превышение скорости.