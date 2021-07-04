В подтопленных посёлках в Крыму и Севастополе начала сходить вода

В подтопленных населённых пунктах Крыма и Севастополя сходит вода, в настоящее время устраняются последствия. Об этом ТАСС сообщила глава Администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова.

По её словам, на время непогоды был отключён свет, в двух домах закрыли подачу газа, нескольких жителей отселили в пункты временного размещения. Сейчас, по её словам, вся вода сошла, критической ситуации нет, нужно устранять последствия.

В Севастополе, по словам замгубернатора Алексея Парикина, река вернулась в русло, но четыре дома и одно нежилое здание ещё подтоплены. Жители эвакуированы в пункты временного размещения. Пострадавших и погибших на территории региона нет. Синоптики прогнозируют ближе к утру повторение ливней, поэтому на опасных направлениях организованы дежурства, сообщает советник главы Крыма Олег Крючков.