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В подтопленных посёлках в Крыму и Севастополе начала сходить вода

Синоптики прогнозируют ближе к утру повторение ливней, поэтому на опасных направлениях организованы дежурства.

4 июля, 16:32
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В подтопленных населённых пунктах Крыма и Севастополя сходит вода, в настоящее время устраняются последствия. Об этом ТАСС сообщила глава Администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова.

По её словам, на время непогоды был отключён свет, в двух домах закрыли подачу газа, нескольких жителей отселили в пункты временного размещения. Сейчас, по её словам, вся вода сошла, критической ситуации нет, нужно устранять последствия.

В Севастополе, по словам замгубернатора Алексея Парикина, река вернулась в русло, но четыре дома и одно нежилое здание ещё подтоплены. Жители эвакуированы в пункты временного размещения. Пострадавших и погибших на территории региона нет. Синоптики прогнозируют ближе к утру повторение ливней, поэтому на опасных направлениях организованы дежурства, сообщает советник главы Крыма Олег Крючков.

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Ранее Лайф писал о том, что в результате сильных ливней, вновь обрушившихся на Крым, на юго-западе республики сошёл сель. Всё случилось в селе Соколиное Бахчисарайского района.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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