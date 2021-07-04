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Худрука театра "Ромэн" Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище

Коллеги и поклонники проводили его в последний путь аплодисментами и криками "Браво".

4 июля, 16:13
<p>Фото © ТАСС / Геннадий Прохоров</p>

Фото © ТАСС / Геннадий Прохоров

Народного артиста СССР худрука цыганского театра "Ромэн" Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил корреспондент Лайфа с места событий.

Церемония прощания с артистом прошла в его родном театре. Коллеги и поклонники проводили Сличенко в последний путь аплодисментами и криками "Браво".

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"Ничего не предвещало": В театре "Ромэн" заявили, что Николай Сличенко умер не от ковида

Напомним, Николай Сличенко умер 2 июля на 87-м году жизни. Причина смерти народного артиста СССР неизвестна. Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. Часть его детства пришлась на Великую Отечественную войну, во время которой он потерял отца. После войны его семья поселилась в цыганском колхозе в Воронежской области, там он услышал о существовании цыганского театра в Москве. В 1951 году Сличенко был принят в "Ромэн", а с 1977-го стал главным режиссёром театра.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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