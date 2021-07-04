В США предрекли НАТО поражение в случае войны с Россией в Чёрном море

Усиление позиций России на Чёрном море не оставляет шансов НАТО одержать быструю и уверенную победу в случае конфликта, написал обозреватель Марк Эпископос в журнале The National Interest.

После присоединения Крыма Россия постоянно наращивает флот в районе Чёрного моря, поясняет эксперт. В последнее время к нему присоединились три модернизированных ракетных фрегата "Адмирал Григорович" и несколько дизель-электрических подводных лодок. Помимо технического оснащения у РФ есть союзник в лице Турции. Несмотря на то что она является членом НАТО, Анкара стремится к более тесным военным и экономическим связям с Москвой, говорит аналитик. У НАТО тоже есть союзники. Украина, Румыния и Грузия, по словам Эпископоса, предоставят американским войскам морской проход, однако у них нет необходимых весомых военно-морских возможностей.

Также, по мнению эксперта, серьёзную угрозу для альянса представляют российские "Кинжалы" и гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон", которая ограничивает способность авианосных ударных групп ВМС США проецировать мощь вглубь территории России. Таким образом, Эпископос сделал вывод о том, что у России есть все средства для проведения эффективной кампании против союзных сил в Чёрном море.