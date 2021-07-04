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В США предрекли НАТО поражение в случае войны с Россией в Чёрном море

По мнению обозревателя, ни в одном из возможных сценариев конфликта нет ни намёка на успех альянса.

4 июля, 16:03
<p>Фото ©<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82_%22%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22.png" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Усиление позиций России на Чёрном море не оставляет шансов НАТО одержать быструю и уверенную победу в случае конфликта, написал обозреватель Марк Эпископос в журнале The National Interest.

После присоединения Крыма Россия постоянно наращивает флот в районе Чёрного моря, поясняет эксперт. В последнее время к нему присоединились три модернизированных ракетных фрегата "Адмирал Григорович" и несколько дизель-электрических подводных лодок. Помимо технического оснащения у РФ есть союзник в лице Турции. Несмотря на то что она является членом НАТО, Анкара стремится к более тесным военным и экономическим связям с Москвой, говорит аналитик. У НАТО тоже есть союзники. Украина, Румыния и Грузия, по словам Эпископоса, предоставят американским войскам морской проход, однако у них нет необходимых весомых военно-морских возможностей.

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Также, по мнению эксперта, серьёзную угрозу для альянса представляют российские "Кинжалы" и гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон", которая ограничивает способность авианосных ударных групп ВМС США проецировать мощь вглубь территории России. Таким образом, Эпископос сделал вывод о том, что у России есть все средства для проведения эффективной кампании против союзных сил в Чёрном море.

Напомним, в День ВМС Украины лидер страны Владимир Зеленский объявил о том, что ракетный комплекс "Нептун" прошёл государственные испытания и принят на вооружение. В Киеве неоднократно заявляли, что этот ракетный комплекс якобы может уничтожить Крымский мост, а также станет серьёзным фактором сдерживания России в Чёрном и Азовском морях.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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