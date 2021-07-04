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Уведомления отключены

В Крыму из-за ливней и потопов без электроснабжения остались 9,5 тысячи человек

На данный момент специалисты не могут назвать точные сроки восстановления электричества, ведь это зависит от погоды.

4 июля, 16:05
<p>Фото © <a href="https://82.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4504387#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС по Республике Крым</a></p>

Фото © МЧС по Республике Крым

Сильные ливни, вызвавшие новые подтопления в Крыму, привели к перебоям с электроснабжением. Без света остались около 9,5 тысячи человек, сообщил гендиректор госпредприятия "Крымэнерго" Игорь Коринь.

"Зафиксировано 15 отключений, из них пять в Симферопольском районе, четыре — в Бахчисарае, три — в Ленинском районе. На данный момент у нас остаются обесточенными 9,5 тысячи абонентов", — сказал он.

Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения, работают более 20 бригад и 27 единиц техники. На данный момент точные сроки окончания работ сказать сложно, заметил Коринь, ведь всё будет зависеть от погоды. Синоптики при этом сообщают о сложных условиях в течение сегодняшнего и завтрашнего дня.

Женщина погибла в результате схода селя в Крыму

Женщина погибла в результате схода селя в Крыму

Ранее Лайф сообщал, что из-за сильных ливней в Бахчисарайском районе сошёл сель. Было подтоплено более 50 дачных участков, проводится эвакуация местных жителей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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