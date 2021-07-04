В Крыму из-за ливней и потопов без электроснабжения остались 9,5 тысячи человек
На данный момент специалисты не могут назвать точные сроки восстановления электричества, ведь это зависит от погоды.
Фото © МЧС по Республике Крым
Сильные ливни, вызвавшие новые подтопления в Крыму, привели к перебоям с электроснабжением. Без света остались около 9,5 тысячи человек, сообщил гендиректор госпредприятия "Крымэнерго" Игорь Коринь.
"Зафиксировано 15 отключений, из них пять в Симферопольском районе, четыре — в Бахчисарае, три — в Ленинском районе. На данный момент у нас остаются обесточенными 9,5 тысячи абонентов", — сказал он.
Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения, работают более 20 бригад и 27 единиц техники. На данный момент точные сроки окончания работ сказать сложно, заметил Коринь, ведь всё будет зависеть от погоды. Синоптики при этом сообщают о сложных условиях в течение сегодняшнего и завтрашнего дня.
Ранее Лайф сообщал, что из-за сильных ливней в Бахчисарайском районе сошёл сель. Было подтоплено более 50 дачных участков, проводится эвакуация местных жителей.
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