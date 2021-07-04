На заводе в Тольятти произошла утечка серной кислоты

На заводе "Алхим" в Тольятти произошла разгерметизация цистерны с серной кислотой объёмом 150 куб. м, зона утечки локализована. Об этом сообщили в администрации города.

Инцидент случился 4 июля около 13:00 по местному времени. Серная кислота вытекла из ёмкости на специальную обваловку, организованную по периметру цистерны. Сотрудники приняли меры по откачке вещества в резервуар.

"Зона утечки серной кислоты локализована, угрозы дальнейшего распространения нет", — сказано в сообщении.