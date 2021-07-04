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На заводе в Тольятти произошла утечка серной кислоты

Специалисты взяли пробы воздуха и не обнаружили превышения ПДК, разлитое вещество перекачивают в отдельный резервуар.

4 июля, 16:28
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/tlt_official?w=wall-89002954_90890&z=photo-89002954_457288036/wall-89002954_90890" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Город Тольятти</a></p>

Фото © VK / Город Тольятти

На заводе "Алхим" в Тольятти произошла разгерметизация цистерны с серной кислотой объёмом 150 куб. м, зона утечки локализована. Об этом сообщили в администрации города.

Инцидент случился 4 июля около 13:00 по местному времени. Серная кислота вытекла из ёмкости на специальную обваловку, организованную по периметру цистерны. Сотрудники приняли меры по откачке вещества в резервуар.

"Зона утечки серной кислоты локализована, угрозы дальнейшего распространения нет", — сказано в сообщении.

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Специалисты взяли заборы воздуха на месте аварии, превышения предельно допустимых концентраций не обнаружено. Работники предприятия продолжают откачку жидкости. Завтра, 5 июля, запланирована обработка грунта с применением соды вокруг разгерметизированной ёмкости для нейтрализации последствий утечки. Также в понедельник произведут оценку ущерба. На месте продолжают работать экстренные службы и представители правоохранительных органов.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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