СК начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в Кабардино-Балкарии

Следователи работают на месте жёсткой посадки вертолёта в Кабардино-Балкарии и устанавливают обстоятельства случившегося. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Проведён осмотр места происшествия в районе города Прохладного, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий. По предварительным данным, ЧП произошло при проведении авиационно-химических работ, причины выясняются.

"По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — сказано в записи.