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СК начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в Кабардино-Балкарии

По предварительным данным, ЧП произошло при проведении авиационно-химических работ.

4 июля, 16:35

Следователи работают на месте жёсткой посадки вертолёта в Кабардино-Балкарии и устанавливают обстоятельства случившегося. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Проведён осмотр места происшествия в районе города Прохладного, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий. По предварительным данным, ЧП произошло при проведении авиационно-химических работ, причины выясняются.

"По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — сказано в записи.

Момент жёсткой посадки вертолёта в Кабардино-Балкарии попал на видео

Момент жёсткой посадки вертолёта в Кабардино-Балкарии попал на видео

Напомним, пилот после жёсткой посадки скрылся в неизвестном направлении. Его вылет не был зарегистрирован ни в одном аэропорту. В результате происшествия никто не пострадал.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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