СК начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в Кабардино-Балкарии
По предварительным данным, ЧП произошло при проведении авиационно-химических работ.
Следователи работают на месте жёсткой посадки вертолёта в Кабардино-Балкарии и устанавливают обстоятельства случившегося. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Проведён осмотр места происшествия в районе города Прохладного, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий. По предварительным данным, ЧП произошло при проведении авиационно-химических работ, причины выясняются.
"По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — сказано в записи.
Напомним, пилот после жёсткой посадки скрылся в неизвестном направлении. Его вылет не был зарегистрирован ни в одном аэропорту. В результате происшествия никто не пострадал.
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