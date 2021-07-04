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В Сочи вырванное ветром дерево насмерть придавило мужчину

По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. В городе объявлено штормовое предупреждение.

4 июля, 16:46
<p>Фото © ТАСС / Виктор Клюшкин</p>

Фото © ТАСС / Виктор Клюшкин

В Сочи сильные порывы ветра повалили десять деревьев. По предварительным данным, в результате урагана погиб один человек и двое пострадали, сообщили в экстренных службах города.

Очевидцы уточнили, что деревом придавило мужчину, который шёл из магазина. На место трагедии прибыли сотрудники МЧС и скорая, но спасти пострадавшего было уже нельзя.

В Сочи 4 и 5 июля объявили штормовое предупреждение. На территории курорта ожидаются местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20–22 м/с. В горной зоне возможен сход селевых потоков малого объёма. На участке Магри — Весёлое над морем есть опасность формирования смерчей. По поручению главы Сочи все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям и гостям курорта рекомендовано соблюдать меры предосторожности и воздержаться от отдыха вблизи водоёмов.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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