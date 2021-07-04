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СК начал проверку по факту избиения малыша в детсаду Ставрополя

Как утверждает мать мальчика, телесные повреждения её сыну нанёс муж воспитательницы.

4 июля, 17:46
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю начало проверку по факту избиения воспитанника частного детского сада. Ребёнок попал в больницу из-за полученных телесных повреждений, сообщается в официальной группе ведомства.

"Сегодня в сети Интернет была выявлена публикация о получении телесных повреждений малолетним в частном детском саду. С полученными травмами ребёнок доставлен в больницу", сообщают в СК.

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По указанию руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю проводятся проверочные мероприятия, в результате которых будет принято процессуальное решение.

Ранее жительница Ставрополя Виктория сообщила, что её полуторагодовалого сына избили в частном детском саду, причём сделал это муж воспитательницы, который любит устраивать для детей игру под названием "Пустить в космос". После того как девушка рассказала о случившемся в соцсетях, на неё с критикой обрушились родители других детей, однако, как родительница заметила Лайфу, причин этого она не понимает.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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