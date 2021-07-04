СК начал проверку по факту избиения малыша в детсаду Ставрополя

"Сегодня в сети Интернет была выявлена публикация о получении телесных повреждений малолетним в частном детском саду. С полученными травмами ребёнок доставлен в больницу", — сообщают в СК.

"Всё не так, как вы думаете": Лайф узнал подробности "удушения" мальчика-инвалида в интернате для умственно отсталых детей в Ингушетии

Ранее жительница Ставрополя Виктория сообщила, что её полуторагодовалого сына избили в частном детском саду, причём сделал это муж воспитательницы, который любит устраивать для детей игру под названием "Пустить в космос". После того как девушка рассказала о случившемся в соцсетях, на неё с критикой обрушились родители других детей, однако, как родительница заметила Лайфу, причин этого она не понимает.