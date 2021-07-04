Сербия и Венгрия состыковали трубы газопровода "Турецкий поток" в обход Украины

Сербия и Венгрия состыковали участок продолжения трубопровода "Турецкий поток" в обход Украины. Об этом заявил директор госпредприятия "Сербиягаз" Душан Баятович.

"Так поставлена точка в многолетней большой работе, наша страна наконец решила вопрос снабжения газом из другого направления, не только через Украину. Никто больше в Сербии не будет мёрзнуть, а цена газа для домовладений не будет меняться этой осенью", — цитирует его слова национальное телевидение Сербии.

При этом представитель венгерской компании FGSZ Ференц Саболч назвал стык двух трубопроводов на границе золотым. Он отметил, что это знаменует скорое завершение проекта и начало поставок газа.