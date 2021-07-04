В Госдуме посмеялись над заявлениями Зеленского о новых ракетах для борьбы с Россией
Парламентарий убеждён, что Киеву в первую очередь следует опасаться превращения страны в полигон для отработки задач в интересах Запада.
Владимир Зеленский. Фото © Администрация президента Украины
Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков посмеялся над заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что новый ракетный комплекс "Нептун" позволит стране "достойно противодействовать российской агрессии" в Чёрном и Азовском морях.
"Если есть угрозы для современной Украины, то они как раз исходят из перспективы превращения её в полигон для отработки разного рода технологий и задач интересов Запада. Ну и поскольку без наличия на то воли самого Киева это было бы невозможно, то это ещё одна точка угрозы для украинского народа", — объяснил депутат в беседе с RT.
Он счёл "бессмысленными и весьма смешными" заявления из Киева об угрозах со стороны Москвы и конкретных видах оружия для отражения этой опасности. Новиков также обратил внимание на разницу в высказываниях политика до выборов президента Украины и после вступления в эту должность. По его мнению, украинский лидер становится всё более агрессивным в своих заявлениях, в то время как избравшие его граждане ждали от него как раз нормализации ситуации и решения целого ряда социальных проблем.
Ранее сегодня Зеленский объявил о том, что "Нептун" прошёл государственные испытания и принят на вооружение. Ракетный комплекс, по его словам, позволит "достойно противодействовать российской агрессии в акватории Чёрного и Азовского морей". При этом в Киеве неоднократно заявляли о способности "Нептуна" якобы уничтожить Крымский мост.
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