Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков посмеялся над заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что новый ракетный комплекс "Нептун" позволит стране "достойно противодействовать российской агрессии" в Чёрном и Азовском морях.

"Если есть угрозы для современной Украины, то они как раз исходят из перспективы превращения её в полигон для отработки разного рода технологий и задач интересов Запада. Ну и поскольку без наличия на то воли самого Киева это было бы невозможно, то это ещё одна точка угрозы для украинского народа", — объяснил депутат в беседе с RT.

Он счёл "бессмысленными и весьма смешными" заявления из Киева об угрозах со стороны Москвы и конкретных видах оружия для отражения этой опасности. Новиков также обратил внимание на разницу в высказываниях политика до выборов президента Украины и после вступления в эту должность. По его мнению, украинский лидер становится всё более агрессивным в своих заявлениях, в то время как избравшие его граждане ждали от него как раз нормализации ситуации и решения целого ряда социальных проблем.