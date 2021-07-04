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"Роскосмос" разместит в ЮАР станцию обнаружения космического мусора

Данный комплекс способен обнаруживать объекты на высотах от 120 до 40 тысяч километров и может выявлять космические объекты, имеющие блеск до 18-й звёздной величины.

4 июля, 19:11

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") заключила контракт с Южноафриканским национальным космическим агентством (САНСА) на размещение на территории ЮАР российского комплекса обнаружения и измерения параметров движения космического мусора.

"Станция предназначена для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов космического мусора на низких, средних и высоких околоземных орбитах. Она способна определять их угловые координаты и идентифицировать с объектами, внесёнными в базу данных комплекса", — уточняется в сообщении на сайте госкорпорации.

Подчёркивается, что данный комплекс способен обнаруживать объекты на высотах от 120 до 40 тысяч километров и может выявлять космические объекты, имеющие блеск до 18-й звёздной величины.

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Стоит добавить, что комплекс в ЮАР будет вторым из четырёх специализированных оптико-электронных комплексов, создаваемых для российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Первый был установлен в Бразилии.

Ранее Лайф сообщал, что китайские космонавты вышли в открытый космос впервые с 2008 года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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