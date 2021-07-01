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Путин заявил, что РФ продолжит поддерживать Белоруссию в условиях "санкционного и политического давления"

Российский лидер отметил, что в фокусе двустороннего сотрудничества должны быть и вопросы сохранения памяти о важнейших событиях общего прошлого, недопущения попыток фальсификации истории, а также патриотического воспитания людей.

1 июля, 10:06
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжит поддерживать Белоруссию и оказывать ей помощь в условиях не самой простой ситуации на международной арене, в которой она оказалась. Об этом он сказал на онлайн-форуме регионов России и Белоруссии.

"Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию. Поддерживаем и будем поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введённым ЕС совсем недавно", — заявил президент РФ.

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Путин также отметил, что запрет на поставку ряда товаров в страны Евросоюза из Белоруссии наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям, в том числе из европейских стран. И именно об этом нужно думать, прежде чем вводить подобные ограничения.

Российский лидер подчеркнул, что Минск является не просто добрым соседом Москвы, а прежде всего ближайшим союзником, а взаимоотношения двух стран строятся на принципах взаимного уважения, поддержки и учётов интересов друг друга. Он отметил, что в фокусе внимания двустороннего сотрудничества должны быть и вопросы сохранения памяти о важнейших событиях общего прошлого, недопущения попыток фальсификации истории, а также патриотического воспитания детей.

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"Быть наследниками поколения победителей — не только большая честь, но и огромная ответственность за сохранение традиций боевого братства, взаимовыручки", — сказал Путин.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин в беседе с Лукашенко выразил солидарность с Белоруссией, противостоящей санкциям Запада. Как отметил российский лидер, Брюссель и Вашингтон вводят нелегитимные рестрикции в нарушение норм международного права.

Напомним, 24 июня Евросоюз ввёл секторальные санкции против Белоруссии. Они подразумевают запрет на торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, табачными изделиями и сырьём для них, а также иные ограничения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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