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Автомобиль с российскими туристами при выезде из тоннеля упал в овраг в Абхазии

По данным МЧС республики, женщина за рулём иномарки не справилась с управлением. В результате происшествия два человека были госпитализированы.

16 июня, 11:34

Фото © Pixabay

В Абхазии автомобиль, за рулём которого находилась туристка из России, попал в серьёзное ДТП в северной части Гагрского тоннеля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

По данным МЧС, инцидент произошёл около 22 часов по местному времени в минувший вторник, 15 июня. Автомобиль KIA Rio, которым управляла россиянка, слетел в овраг при выезде из Гагрского тоннеля. В иномарке находилось шесть человек.

"Сотрудники спасательного ведомства страны оперативно прибыли на место ДТП и оказали пострадавшим помощь", — отметили в МЧС.

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Отмечается, что в результате происшествия двух человек увезли в гагрскую районную больницу. Остальные четверо от госпитализации отказались.

Ранее сообщалось, что в городе Тобольске Тюменской области 13-летний подросток, уходя на машине от полицейской погони, не справился с управлением и влетел в бетонную плиту. Вместе с ним в машине были его дядя и ещё один несовершеннолетний. Все они отделались незначительными травмами.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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