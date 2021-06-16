Автомобиль с российскими туристами при выезде из тоннеля упал в овраг в Абхазии

В Абхазии автомобиль, за рулём которого находилась туристка из России, попал в серьёзное ДТП в северной части Гагрского тоннеля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

По данным МЧС, инцидент произошёл около 22 часов по местному времени в минувший вторник, 15 июня. Автомобиль KIA Rio, которым управляла россиянка, слетел в овраг при выезде из Гагрского тоннеля. В иномарке находилось шесть человек.

"Сотрудники спасательного ведомства страны оперативно прибыли на место ДТП и оказали пострадавшим помощь", — отметили в МЧС.

Отмечается, что в результате происшествия двух человек увезли в гагрскую районную больницу. Остальные четверо от госпитализации отказались.