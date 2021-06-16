Автомобиль с российскими туристами при выезде из тоннеля упал в овраг в Абхазии
По данным МЧС республики, женщина за рулём иномарки не справилась с управлением. В результате происшествия два человека были госпитализированы.
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В Абхазии автомобиль, за рулём которого находилась туристка из России, попал в серьёзное ДТП в северной части Гагрского тоннеля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
По данным МЧС, инцидент произошёл около 22 часов по местному времени в минувший вторник, 15 июня. Автомобиль KIA Rio, которым управляла россиянка, слетел в овраг при выезде из Гагрского тоннеля. В иномарке находилось шесть человек.
"Сотрудники спасательного ведомства страны оперативно прибыли на место ДТП и оказали пострадавшим помощь", — отметили в МЧС.
Отмечается, что в результате происшествия двух человек увезли в гагрскую районную больницу. Остальные четверо от госпитализации отказались.
Ранее сообщалось, что в городе Тобольске Тюменской области 13-летний подросток, уходя на машине от полицейской погони, не справился с управлением и влетел в бетонную плиту. Вместе с ним в машине были его дядя и ещё один несовершеннолетний. Все они отделались незначительными травмами.
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