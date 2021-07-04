В Москве машина создателя "Бурана" сбила подростка на пешеходном переходе
Однако, кто именно находился за рулём иномарки в момент аварии, пока не сообщается.
Фото © LIFE
На северо-западе Москвы автомобиль сбил 15-летнего подростка, который в момент столкновения переходил дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла вечером 4 июля на Пятницком шоссе.
Как сообщает kp.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, попавшая в ДТП иномарка зарегистрирована на конструктора Физули Фараджева, который известен как один из создателей космического корабля "Буран".
"Это произошло около 20:10. Я подбежал к пострадавшему. Парень был в сознании, но жаловался, что у него очень сильно болит голова. Других видимых травм я не видел, но пострадавший был в шоковом состоянии, он и сам не очень хорошо понимал происходящее", — рассказал свидетель аварии.
Также уточняется, что на место прибыла бригада скорой помощи, которая забрала пострадавшего молодого человека. По имеющимся данным, в салоне авто был только водитель. О том, кто именно в момент ДТП находился за рулём, пока не сообщается. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранители.
Ранее в Ростовской области пьяный 15-летний подросток устроил смертельное ДТП, в котором угробил двух пассажиров. Водитель влетел в дерево, от сильного столкновения друзья виновника аварии, которым было 16 и 19 лет, погибли на месте. Сам он попал в реанимацию.
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