В Омской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

В Омской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда граждан. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач региона Александр Крига.

Так, обязательно привиться должны 60% работников предприятий сфер общественного питания, торговли, здравоохранения, образования, общественного транспорта, такси, соцзащиты, энергетики и ЖКХ. Кроме того, вакцинироваться обязаны сотрудники салонов красоты, массажных и спа-салонов, гостиниц, бань, саун, соляриев, химчисток и прачечных, работники почты, кинотеатров, театров, концертных залов, детских игровых центров, финансовых учреждений, муниципальные и госслужащие.

Прививки первым компонентом нужно сделать до 31 июля, а вторым — до 26 августа.