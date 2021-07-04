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В Омской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

Прививки первым компонентом нужно сделать до 31 июля, а вторым — до 26 августа.

4 июля, 20:18

Фото © ТАСС / EPA

В Омской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда граждан. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач региона Александр Крига.

Так, обязательно привиться должны 60% работников предприятий сфер общественного питания, торговли, здравоохранения, образования, общественного транспорта, такси, соцзащиты, энергетики и ЖКХ. Кроме того, вакцинироваться обязаны сотрудники салонов красоты, массажных и спа-салонов, гостиниц, бань, саун, соляриев, химчисток и прачечных, работники почты, кинотеатров, театров, концертных залов, детских игровых центров, финансовых учреждений, муниципальные и госслужащие.

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Прививки первым компонентом нужно сделать до 31 июля, а вторым — до 26 августа.

В Омской области выявлено 51 876 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 49 043 человека, умерло — 1514.

Напомним, ранее в ряде субъектов РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых граждан. Первым таким регионом стала Москва. Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской, Нижегородской, Калининградской, Брянской, Сахалинской, Магаданской, Мурманской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Курской, Амурской областях, республиках Бурятия, Алтай и Хакасия, Забайкальском крае и Ненецком автономном округе.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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