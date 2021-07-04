Военная база США в Сирии подверглась обстрелу

В Сирии реактивными снарядами обстреляли военную базу США, находящуюся вблизи нефтяного месторождения Эль-Омар. Об этом сообщил директор медиацентра арабо-курдских Сирийских демократических сил Фархад Шами.

"Два реактивных снаряда неизвестного происхождения упали на западную сторону месторождения Эль-Омар в Дейр-эз-Зоре, который находится под охраной сил СДС", — приводит слова Шами RT Arabic.

О жертвах среди членов Сирийских демократических сил или американских военных не сообщается. Информация о разрушениях также не поступала.

По словам сирийских гражданских активистов, ракеты были запущены со стороны города Эль-Меядин, расположенного к западу от реки Евфрат.