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Военная база США в Сирии подверглась обстрелу

Это уже второй подобный инцидент за последнюю неделю.

4 июля, 20:42
<p>Фото © <a href="http://www.sana.sy/?p=1424573" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SANA</a></p>

Фото © SANA

В Сирии реактивными снарядами обстреляли военную базу США, находящуюся вблизи нефтяного месторождения Эль-Омар. Об этом сообщил директор медиацентра арабо-курдских Сирийских демократических сил Фархад Шами.

"Два реактивных снаряда неизвестного происхождения упали на западную сторону месторождения Эль-Омар в Дейр-эз-Зоре, который находится под охраной сил СДС", — приводит слова Шами RT Arabic.

О жертвах среди членов Сирийских демократических сил или американских военных не сообщается. Информация о разрушениях также не поступала.

США отреагировали на обстрел военной базы в районе сирийского нефтяного месторождения

США отреагировали на обстрел военной базы в районе сирийского нефтяного месторождения

По словам сирийских гражданских активистов, ракеты были запущены со стороны города Эль-Меядин, расположенного к западу от реки Евфрат.

Напомним, 28 июня тоже сообщалось об обстреле американской военной базы в Сирии.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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