Названы страны-лидеры по вакцинации населения от коронавируса

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Республика Сейшельские Острова и Бахрейн лидируют по вакцинации своего населения от CoViD-19. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно его данным, на 4 июля в ОАЭ сделали 15,5 млн прививок. Этого достаточно для защиты 72,3% жителей страны от инфекции. При этом население Эмиратов составляет примерно 10 млн человек.

В Республике Сейшельские Острова сделали около 138 тыс. прививок при численности населения около 100 тыс. человек. Предполагаемый охват оценивается в 71,7%. В Королевстве Бахрейн, где живёт 1,5 млн человек, сделали 2,07 млн прививок. Этого достаточно для защиты 69,7% жителей.

Уточняется, что при подсчётах учитываются препараты, которые требуют как однократного, так и двукратного введения дозы. Указанный охват может не отражать число полностью вакцинированных жителей.