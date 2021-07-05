Названы страны-лидеры по вакцинации населения от коронавируса
В России, по данным СМИ на 29 июня, введено 38 млн доз вакцины, что достаточно для защиты 12,9% населения.
Виды Дубая (ОАЭ). Фото © Pixabay
Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Республика Сейшельские Острова и Бахрейн лидируют по вакцинации своего населения от CoViD-19. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Согласно его данным, на 4 июля в ОАЭ сделали 15,5 млн прививок. Этого достаточно для защиты 72,3% жителей страны от инфекции. При этом население Эмиратов составляет примерно 10 млн человек.
В Республике Сейшельские Острова сделали около 138 тыс. прививок при численности населения около 100 тыс. человек. Предполагаемый охват оценивается в 71,7%. В Королевстве Бахрейн, где живёт 1,5 млн человек, сделали 2,07 млн прививок. Этого достаточно для защиты 69,7% жителей.
Уточняется, что при подсчётах учитываются препараты, которые требуют как однократного, так и двукратного введения дозы. Указанный охват может не отражать число полностью вакцинированных жителей.
В России, по данным Bloomberg на 29 июня, введено 38 млн доз вакцины, что достаточно для защиты 12,9% населения. В мире сделано 3,19 млрд прививок. Охват составляет 20,8% жителей земли. Вместе с тем отмечается, что темпы вакцинации в странах с высокими доходами в 30 раз больше, чем в других.
Коронавирус: Главное
В Омской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
сегодня в 20:18
"Дураки запугали": Власти Словакии заявили, что российская вакцина "Спутник V" стала объектом пропаганды в стране
сегодня в 19:44
В США предупредили о более тяжёлом заболевании у пациентов с индийским дельта-штаммом ковида
сегодня в 19:37
Комментариев: 0