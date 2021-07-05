Кандидат в президенты Эстонии захотел забрать у России часть территории

Бывший спикер парламента Эстонии, а ныне кандидат в президенты страны Хенн Пыллуаас выступил против ратификации пограничного договора с Россией и потребовал вернуть ряд территорий. Об этом сообщает пресс-служба Консервативной народной партии, которая и выдвинула политика кандидатом в президенты.

"Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой", — заявил кандидат в своей речи на съезде партии.

Стоит отметить, что Пыллуаас, который возглавлял Рийкикогу (парламент Эстонии) с 2019 по 2021 год, и ранее высказывал территориальные претензии к РФ. Так, например, в январе 2021 года он заявил, что Тартуский мирный договор, в котором более ста лет назад были прописаны договорённости между Россией и Эстонией о границе, по международному праву действует и по сей день. Аналогичное заявление он делал в январе 2020 года.

Выборы президента Эстонии состоятся с 10 августа по 29 сентября. Сначала главу государства попытается избрать парламент. Если это не получится, то будет созвана коллегия выборщиков, куда входит 107 представителей местных властей и 101 депутат парламента.

Тартуский мирный договор был заключён 2 февраля 1920 года после окончания освободительной войны. Советский Союз стал первым государством, признавшим независимость Эстонии. В соответствии с этим документом Москва и Таллин установили государственную границу между двумя странами. К Эстонии отошли территории, ныне известные как Печорский район Псковской области, но в 1944 году эти земли вернулись в состав РСФСР.