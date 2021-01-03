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Регион
Опубликовано 3 января 2021, 14:59
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В Госдуме отреагировали на территориальные претензии Эстонии к России

В палате сочли, что высказывания коллег направлены на внутреннюю аудиторию с целью привлечения электората.

Слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о якобы продолжении действия Тартуского мирного договора 1920 года отдаляют перспективы ратификации российско-эстонского пограничного договора 2014 года. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Спикер Рийгикогу второй год подряд заявляет о продолжении действия Тартуского мирного договора 1920 года. Хенн Пыллуаас вновь наступает на те же грабли и отбрасывает ситуацию на 16 лет назад, когда после почти 11 лет переговоров удалось согласовать линию границы и подписать пограничный договор, — сказал Слуцкий журналистам.

Он напомнил, что пограничный договор до сих пор находится на рассмотрении в парламентах обеих стран. Кроме того, как подчеркнул Слуцкий, были договорённости о его синхронной ратификации, но именно русофобская линия эстонских политиков затормозила весь процесс.

Спикер парламента Эстонии вновь заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии вновь заявил о территориальных претензиях к России

Слова спикера Эстонии рассчитаны на внутреннюю аудиторию страны и служат исключительно для поднятия рейтингов, уверен депутат. Тем не менее, по его оценке, такое поведение больше отдаляет возможность договориться и создаёт дополнительную напряжённость в и без того непростых отношениях двух стран.

Напоминаем, что не так давно Эстония искала возможность закрыть Финский залив для русских кораблей.

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Фото © Государственная дума

Георгий Грачев
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