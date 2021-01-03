В Госдуме отреагировали на территориальные претензии Эстонии к России

В палате сочли, что высказывания коллег направлены на внутреннюю аудиторию с целью привлечения электората.

Слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о якобы продолжении действия Тартуского мирного договора 1920 года отдаляют перспективы ратификации российско-эстонского пограничного договора 2014 года. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Спикер Рийгикогу второй год подряд заявляет о продолжении действия Тартуского мирного договора 1920 года. Хенн Пыллуаас вновь наступает на те же грабли и отбрасывает ситуацию на 16 лет назад, когда после почти 11 лет переговоров удалось согласовать линию границы и подписать пограничный договор, — сказал Слуцкий журналистам.

Он напомнил, что пограничный договор до сих пор находится на рассмотрении в парламентах обеих стран. Кроме того, как подчеркнул Слуцкий, были договорённости о его синхронной ратификации, но именно русофобская линия эстонских политиков затормозила весь процесс.

Слова спикера Эстонии рассчитаны на внутреннюю аудиторию страны и служат исключительно для поднятия рейтингов, уверен депутат. Тем не менее, по его оценке, такое поведение больше отдаляет возможность договориться и создаёт дополнительную напряжённость в и без того непростых отношениях двух стран.