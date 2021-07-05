НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Премьер-министра Люксембурга госпитализировали с коронавирусом

Ксавье Беттель сдал положительный тест на ковид ещё неделю назад. Это произошло после саммита Евросоюза.

4 июля, 21:48
<p>Ксавье Беттель. Фото © ТАСС / EPA</p>

Ксавье Беттель. Фото © ТАСС / EPA

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель госпитализирован из-за коронавирусной инфекции, которой он заразился после саммита ЕС 24–25 июня. Об этом говорится в заявлении правительства герцогства.

Как уточняется, премьер был госпитализирован "на 24 часа в качестве меры предосторожности для проведения дополнительных обследований".

Названы страны-лидеры по вакцинации населения от коронавируса

Названы страны-лидеры по вакцинации населения от коронавируса

Напомним, положительный тест на ковид Беттель получил неделю назад, менее чем через 48 часов после саммита ЕС в Брюсселе, на котором он встречался с 26 другими лидерами стран Евросоюза. Тогда сообщалось, что глава правительства Люксембурга отправится на десятидневную самоизоляцию, однако продолжит работать. Также была информация, что у Беттеля инфекция протекает в лёгкой форме — с невысокой температурой и небольшой головной болью. А ранее политику ввели первую дозу вакцины разработки AstraZeneca.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1