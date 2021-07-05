Премьер-министра Люксембурга госпитализировали с коронавирусом

Напомним, положительный тест на ковид Беттель получил неделю назад, менее чем через 48 часов после саммита ЕС в Брюсселе, на котором он встречался с 26 другими лидерами стран Евросоюза. Тогда сообщалось, что глава правительства Люксембурга отправится на десятидневную самоизоляцию, однако продолжит работать. Также была информация, что у Беттеля инфекция протекает в лёгкой форме — с невысокой температурой и небольшой головной болью. А ранее политику ввели первую дозу вакцины разработки AstraZeneca.