В Техасе восемь человек пострадали при стрельбе возле автомойки
Причины инцидента выясняются. Пока американская полиция никого не задержала.
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В американском городе Форт-Уэрт, штат Техас, произошла стрельба. В результате инцидента пострадало восемь человек. Об этом в воскресенье сообщило местное отделение телекомпании NBC со ссылкой на полицию.
Происшествие случилось недалеко от автомойки. Причины конфликта не уточняются. На данный момент известно о восьми пострадавших, которых госпитализировали. Их жизням в настоящий момент ничего не угрожает.
Полиция начала расследование инцидента, задержаний пока не производилось.
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