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В Техасе восемь человек пострадали при стрельбе возле автомойки

Причины инцидента выясняются. Пока американская полиция никого не задержала.

4 июля, 22:15
<p>Фото © <a href="https://tittlepress.com/latest/916622/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tittlepress.com</a></p>

Фото © tittlepress.com

В американском городе Форт-Уэрт, штат Техас, произошла стрельба. В результате инцидента пострадало восемь человек. Об этом в воскресенье сообщило местное отделение телекомпании NBC со ссылкой на полицию.

Происшествие случилось недалеко от автомойки. Причины конфликта не уточняются. На данный момент известно о восьми пострадавших, которых госпитализировали. Их жизням в настоящий момент ничего не угрожает.

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Полиция начала расследование инцидента, задержаний пока не производилось.

Ранее американец устроил заезд со стрельбой по городам, одного человека убил и 12 ранил.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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