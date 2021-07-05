В Техасе восемь человек пострадали при стрельбе возле автомойки

В американском городе Форт-Уэрт, штат Техас, произошла стрельба. В результате инцидента пострадало восемь человек. Об этом в воскресенье сообщило местное отделение телекомпании NBC со ссылкой на полицию.

Происшествие случилось недалеко от автомойки. Причины конфликта не уточняются. На данный момент известно о восьми пострадавших, которых госпитализировали. Их жизням в настоящий момент ничего не угрожает.