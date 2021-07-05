Около 150 российских туристов застряли на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус. Об этом сообщила генеральный консул РФ на острове Нана Мгеладзе.

Граждане России уже несколько дней находятся в изоляции в своих номерах, так как по прибытии у них обнаружили инфекцию. Сейчас они дожидаются результатов повторных тестов на CoViD-19. В беседе с РИА "Новости" дипломат сообщила, что речь идёт о туристах, прибывших на Кубу с 30 июня по 2 июля. По словам Мгеладзе, одного мужчину с осложнениями доставили в больницу Гаваны.

Вместе с тем сами туристы утверждают, что никто из них не болеет. Они рассказали, что тесты на CoViD-19, сданные перед вылетом, показали отрицательные результаты. Также россияне обвинили туроператора в том, что тот устранился от решения проблемы.

Около 150 российских туристов застряли на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус. Видео © VK / e.tyuleneva76

"В России мы все прошли тесты, они у всех отрицательные, половина людей с прививками. Как случилось, что здесь тесты оказались положительными? Это вызывает вопросы", — рассказали туристы в видеообращении, опубликованном на странице в "Инстаграме" одной из них — Екатерины Тюленевой из Коми.

Также женщина отметила, что благодаря МИД России удалось договориться с кубинскими властями о том, чтобы туристов никуда не вывозили из их отелей, и о проведении бесплатных тестов.