Около 150 российских туристов застряли на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус
Граждане РФ, которые сейчас заперты в своих номерах в отелях, уверены в том, что произошедшее — ошибка. По их словам, тесты, сданные перед вылетом, показали отрицательные результаты.
Кадр из видео © Instagram / katerina_tyuleneva_76
Около 150 российских туристов застряли на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус. Об этом сообщила генеральный консул РФ на острове Нана Мгеладзе.
Граждане России уже несколько дней находятся в изоляции в своих номерах, так как по прибытии у них обнаружили инфекцию. Сейчас они дожидаются результатов повторных тестов на CoViD-19. В беседе с РИА "Новости" дипломат сообщила, что речь идёт о туристах, прибывших на Кубу с 30 июня по 2 июля. По словам Мгеладзе, одного мужчину с осложнениями доставили в больницу Гаваны.
Вместе с тем сами туристы утверждают, что никто из них не болеет. Они рассказали, что тесты на CoViD-19, сданные перед вылетом, показали отрицательные результаты. Также россияне обвинили туроператора в том, что тот устранился от решения проблемы.
Около 150 российских туристов застряли на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус. Видео © VK / e.tyuleneva76
"В России мы все прошли тесты, они у всех отрицательные, половина людей с прививками. Как случилось, что здесь тесты оказались положительными? Это вызывает вопросы", — рассказали туристы в видеообращении, опубликованном на странице в "Инстаграме" одной из них — Екатерины Тюленевой из Коми.
Также женщина отметила, что благодаря МИД России удалось договориться с кубинскими властями о том, чтобы туристов никуда не вывозили из их отелей, и о проведении бесплатных тестов.
"Взяли у нас тесты, [остаётся] только верить, надеяться и ждать. Брали жёстко, как в наказание за то, что мы тут не очень верим в существующие моменты. Я очень хочу верить, что этот бред в ближайшее время закончится. Взяли жёстко, прямо жёстко-жёстко, держали голову и сували в нос эту палку", — поведала россиянка.
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