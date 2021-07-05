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Генерал ВСУ признал военное превосходство России над Украиной: Великан и карлик

По словам Вилена Мартиросяна, в Незалежной в последнее время появилось очень много "умных" людей, которые "с подхалимством" говорят о любви к своей стране и ненависти к РФ.

4 июля, 23:58
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/1962789190556995/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генеральный штаб ВСУ</a></p>

Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Экс-депутат Верховной рады Украины, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян заявил, что военные возможности России значительно превосходят украинские. Он отметил,что нельзя обманывать украинский народ и лицемерить перед другими, "показывая свою мощь".

"Как бы ни было, Россия и Украина — как великан и карлик. Зачем нам, карлику, говорить: "Да я тебе морду набью сейчас так, что вообще упадёшь", — не понимая, что великан по голове даст — он сядет. Хвастаться, что у нас что-то есть, — кого мы обманываем?" — сказал Мартиросян в эфире телеканала "Наш".

В США раскрыли уязвимые места украинской армии

В США раскрыли уязвимые места украинской армии

Генерал отметил, что на Украине в последнее время появилось очень много "умных" людей, которые "с подхалимством" говорят о любви к своей стране и ненависти к России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что ракетный комплекс "Нептун", который позволит стране "достойно противодействовать российской агрессии" в Чёрном и Азовском морях, прошёл государственные испытания и принят на вооружение. Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков посмеялся над словами лидера Незалежной и отметил, что если и есть угрозы для современной Украины, то они как раз исходят из перспективы превращения её в полигон для отработки разного рода технологий и задач интересов Запада.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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