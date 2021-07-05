Генерал ВСУ признал военное превосходство России над Украиной: Великан и карлик

Экс-депутат Верховной рады Украины, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян заявил, что военные возможности России значительно превосходят украинские. Он отметил,что нельзя обманывать украинский народ и лицемерить перед другими, "показывая свою мощь".

"Как бы ни было, Россия и Украина — как великан и карлик. Зачем нам, карлику, говорить: "Да я тебе морду набью сейчас так, что вообще упадёшь", — не понимая, что великан по голове даст — он сядет. Хвастаться, что у нас что-то есть, — кого мы обманываем?" — сказал Мартиросян в эфире телеканала "Наш".

Генерал отметил, что на Украине в последнее время появилось очень много "умных" людей, которые "с подхалимством" говорят о любви к своей стране и ненависти к России.