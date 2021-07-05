Массовые взрывы фейерверков на пляже США попали на видео

На американском пляже очевидцы сняли на видео, как случайно взорвалось большое количество фейерверков. Видео © Twitter / wsyx6 / handsm54350947

Большое количество фейерверков случайно взорвалось на пляже города Оушен-Сити в американском штате Мэриленд. Шокированные очевидцы сняли происходящее на видео.

Согласно заявлению пожарной службы в "Фейсбуке", утром им поступил звонок о возгорании автомобиля на пляже. Однако по приезде на место происшествия бригада ничего подобного не обнаружила. Было установлено, что взорвалось большое количество фейерверков, которые предназначались для вечернего праздничного шоу, посвящённого Дню независимости США.

По неизвестной причине при разгрузке из машины фейерверки загорелись. Сотрудники компании-производителя получили лёгкие травмы, однако от госпитализации отказались. Среди посетителей пляжа также никто не пострадал.

"Перед выгрузкой фейерверков начальство пожарной охраны обеспечило безопасную зону вокруг автомобиля и применило другие протоколы безопасности. Именно это позволило избежать травм", — заявил начальник пожарной службы.

Отмечается, что "в качестве меры предосторожности" запуск фейерверков во всём городе был отменён.