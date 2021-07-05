В Роспотребнадзоре сообщили о росте числа инфекционных заболеваний в России

В 2020 году в России зафиксирован рост случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Об этом свидетельствуют данные доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году".

"В 2020 году в Российской Федерации зарегистрирован 37 507 161 случай инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 13% выше суммы заболеваний по данным 2019 года (33 086 203 случая)", — приводит выдержку из доклада РИА "Новости".

Роспотребнадзор отмечает, что прослеживается слабо выраженная тенденция роста заболеваемости инфекционными болезнями.

Также в документе сообщается, что выросли абсолютные стоимостные показатели ущерба экономике, нанесённого инфекционной патологией. По сравнению с 2019 годом рост составил 2,57%.