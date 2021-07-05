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В Роспотребнадзоре сообщили о росте числа инфекционных заболеваний в России

Также увеличились абсолютные стоимостные показатели ущерба экономике, нанесённого инфекционной патологией.

4 июля, 23:02

Фото © ТАСС / Таисия Воронцова

В 2020 году в России зафиксирован рост случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Об этом свидетельствуют данные доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году".

"В 2020 году в Российской Федерации зарегистрирован 37 507 161 случай инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 13% выше суммы заболеваний по данным 2019 года (33 086 203 случая)", — приводит выдержку из доклада РИА "Новости".

Роспотребнадзор отмечает, что прослеживается слабо выраженная тенденция роста заболеваемости инфекционными болезнями.

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Также в документе сообщается, что выросли абсолютные стоимостные показатели ущерба экономике, нанесённого инфекционной патологией. По сравнению с 2019 годом рост составил 2,57%.

Напомним, накануне в России выявили максимум суточных заражений коронавирусом с 2 января — 25 142. Больше всего заражённых в Москве — 5747 человек, Московской области — 1889, Санкт-Петербурге — 1151.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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