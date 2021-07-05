Пентагон ответил на сообщение об обстреле американской базы в Сирии

Представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто опроверг сообщения о том, что американская военная база подверглась обстрелу в Сирии.

"Сообщения о том, что американские силы в Сирии подверглись ракетному обстрелу, не соответствуют действительности", — написал представитель операции "Непоколебимая решимость" в "Твиттере".