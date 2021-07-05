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Пентагон ответил на сообщение об обстреле американской базы в Сирии

Ранее об этом заявил представитель арабо-курдских Сирийских демократических сил.

4 июля, 22:47

Фото © Pixabay

Представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто опроверг сообщения о том, что американская военная база подверглась обстрелу в Сирии.

"Сообщения о том, что американские силы в Сирии подверглись ракетному обстрелу, не соответствуют действительности", написал представитель операции "Непоколебимая решимость" в "Твиттере".

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Напомним, ранее об обстреле американской базы вблизи нефтяного месторождения сообщил директор медиацентра арабо-курдских Сирийских демократических сил (СДС) Фархад Шами. По его словам, два реактивных снаряда неизвестного происхождения упали на западную сторону месторождения Эль-Омар в Дейр-эз-Зоре.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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