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Под Тверью автомобиль насмерть сбил 10-летнего мальчика на электросамокате

Ребёнок двигался по краю проезжей части и попал под "Форд-Фокус". От полученных травм мальчик скончался на месте.

4 июля, 22:41
<p>Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок</p>

Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок

В Тверской области автомобиль насмерть сбил десятилетнего мальчика на электросамокате. В СУ СКР по региону начали проверку, сообщается на сайте ведомства.

Трагедия произошла в Конаковском районе на втором километре маршрута Редкино — Озерки. Ребёнок двигался по краю проезжей части и попал под автомобиль "Форд-Фокус". От полученных травм мальчик скончался в больнице.

В ГИБДД предложили ограничить возраст водителей электросамокатов

В ГИБДД предложили ограничить возраст водителей электросамокатов

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Санкт-Петербурге курьер на электросамокате пронёсся на красный и на скорости влетел в легковушку. После удара он отлетел на асфальт и схватился за голову. Молодого человека доставили в реанимацию.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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