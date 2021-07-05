Под Тверью автомобиль насмерть сбил 10-летнего мальчика на электросамокате
Ребёнок двигался по краю проезжей части и попал под "Форд-Фокус". От полученных травм мальчик скончался на месте.
Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок
В Тверской области автомобиль насмерть сбил десятилетнего мальчика на электросамокате. В СУ СКР по региону начали проверку, сообщается на сайте ведомства.
Трагедия произошла в Конаковском районе на втором километре маршрута Редкино — Озерки. Ребёнок двигался по краю проезжей части и попал под автомобиль "Форд-Фокус". От полученных травм мальчик скончался в больнице.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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