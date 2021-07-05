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В США не исключили участия России в поиске пропавших после обрушения дома во Флориде

Вместе с тем там сообщили, что на некоторое время спасательную операцию придётся приостановить, чтобы снести уцелевшую часть здания.

4 июля, 23:29
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Разбор завалов на месте обрушения дома в американском городе Серфсайд (штат Флорида) может занять месяцы. Об этом сообщила вице-мэр района Тина Пол, передаёт РИА "Новости".

С момента ЧП прошло уже около 10 дней, но спасатели, работающие на месте трагедии, а также местные власти по-прежнему не теряют надежды найти под завалами уцелевших. Однако экстренным службам сильно мешает погода: днём очень жарко, а иногда в городе идут проливные дожди. Отметим, что спасательную операцию обещают приостановить, пока будут сносить уцелевшую часть здания в целях безопасности. Пол также отметила, что участие спасателей из РФ по поиску пропавших без вести могло бы быть полезным.

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"Если в РФ есть отряды спасателей и они обратятся к администрации округа или к нашим спасателям с предложением о помощи, можно устроить, чтобы они приехали", — сказала она и добавила, что информации о россиянах среди погибших или пропавших без вести у властей на данный момент нет.

Говоря о причинах обрушения дома, Пол отметила, что их стоит рассматривать в комплексе. Она напомнила, что рядом велись объёмные строительные работы. Кроме того, на старых картах на месте здания находится бухта. Не стоит также исключать полнолуние и приливы, заключила вице-мэр.

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Напомним, трагедия произошла в городе Серфсайд в ночь на 24 июня. По неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Изначально сообщалось о трёх погибших, позже появилась информация об 11 жертвах. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо — в доме находилась семья её сестры Софии. В начале июля стало известно, что число жертв обрушения дома увеличилось до 18, позже власти сообщили, что в результате ЧП погибло уже более 20 человек.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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