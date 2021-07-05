В США не исключили участия России в поиске пропавших после обрушения дома во Флориде

Разбор завалов на месте обрушения дома в американском городе Серфсайд (штат Флорида) может занять месяцы. Об этом сообщила вице-мэр района Тина Пол, передаёт РИА "Новости".

С момента ЧП прошло уже около 10 дней, но спасатели, работающие на месте трагедии, а также местные власти по-прежнему не теряют надежды найти под завалами уцелевших. Однако экстренным службам сильно мешает погода: днём очень жарко, а иногда в городе идут проливные дожди. Отметим, что спасательную операцию обещают приостановить, пока будут сносить уцелевшую часть здания в целях безопасности. Пол также отметила, что участие спасателей из РФ по поиску пропавших без вести могло бы быть полезным.

"Если в РФ есть отряды спасателей и они обратятся к администрации округа или к нашим спасателям с предложением о помощи, можно устроить, чтобы они приехали", — сказала она и добавила, что информации о россиянах среди погибших или пропавших без вести у властей на данный момент нет.

Говоря о причинах обрушения дома, Пол отметила, что их стоит рассматривать в комплексе. Она напомнила, что рядом велись объёмные строительные работы. Кроме того, на старых картах на месте здания находится бухта. Не стоит также исключать полнолуние и приливы, заключила вице-мэр.