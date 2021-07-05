Певец Дима Билан ответил на претензии музыканта Максима Покровского, обвинившего его в отмене концерта группы "Ногу свело!" в Санкт-Петербурге. На своей странице в "Инстаграме" артист заявил, что рокер снимает хайповый сериал под названием "Билан".

"Уважаемый Максим Сергеевич Покровский, вот уже третий день вы, оказывается, не унимаетесь и продолжаете пиариться на моём питерском концерте и снимать свой хайповый сериал под названием "Билан". Я заметил ваши вопли только вчера, но даже не собирался отвечать, поскольку я человек неконфликтный и отвечать на неадекватную агонию не вижу никакого смысла", — заявил певец, охарактеризовав конфликт словами "навертеть словоблудия и брызгать слюной".

В ответ на обвинения Покровского в несоблюдении антиковидных мер Билан заявил, что давно вакцинирован и всегда носит маску, а "выполнять организационную работу на концертах за других людей он не может", как и "надевать маску на лицо каждого зрителя". Певец также отметил, что на "дуракаваляние" у него нет времени и это был его первый и последний ответ Покровскому. Билан пожелал своему оппоненту хорошего вечера и поздравил с многочисленными упоминаниями в СМИ.