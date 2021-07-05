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"Неадекватная агония": Билан резко ответил на претензии Покровского из-за отменённого концерта

Певец назвал критику лидера группы "Ногу свело" воплями и заявил, что у него нет времени на "дуракаваляние".

4 июля, 23:43
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQ6I4FOs3zh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bilanofficial</a></p>

Фото © Instagram / bilanofficial

Певец Дима Билан ответил на претензии музыканта Максима Покровского, обвинившего его в отмене концерта группы "Ногу свело!" в Санкт-Петербурге. На своей странице в "Инстаграме" артист заявил, что рокер снимает хайповый сериал под названием "Билан".

"Уважаемый Максим Сергеевич Покровский, вот уже третий день вы, оказывается, не унимаетесь и продолжаете пиариться на моём питерском концерте и снимать свой хайповый сериал под названием "Билан". Я заметил ваши вопли только вчера, но даже не собирался отвечать, поскольку я человек неконфликтный и отвечать на неадекватную агонию не вижу никакого смысла", — заявил певец, охарактеризовав конфликт словами "навертеть словоблудия и брызгать слюной".

Директор Покровского представил Лайфу доказательства вины Билана в отмене концерта "Ногу свело!"

Директор Покровского представил Лайфу доказательства вины Билана в отмене концерта "Ногу свело!"

В ответ на обвинения Покровского в несоблюдении антиковидных мер Билан заявил, что давно вакцинирован и всегда носит маску, а "выполнять организационную работу на концертах за других людей он не может", как и "надевать маску на лицо каждого зрителя". Певец также отметил, что на "дуракаваляние" у него нет времени и это был его первый и последний ответ Покровскому. Билан пожелал своему оппоненту хорошего вечера и поздравил с многочисленными упоминаниями в СМИ.

Напомним, ранее Покровский матом наорал на Билана после отменённого концерта коллектива в Санкт-Петербурге. Выступление "Ногу свело!" должно было состояться в рамках того же фестиваля, что и концерт артиста. Покровский упрекнул коллегу по сцене, в том что он не соблюдал меры предосторожности и спускался к фанатам со сцены. Музыкальный продюсер Яна Рудковская заступилась за Билана, назвав лидера "Ногу свело" "обыкновенным хайпожором, о котором все забыли". Со стороны певца были соблюдены все требования Роспотребнадзора, подчеркнула она. Также Рудковская отметила, что зал концертной площадки Roof Place был заполнен на 50%, а сам Билан, который уже привился от CoViD-19, просил поклонников надеть защитные маски.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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