Для успешного лечения коронавирусной инфекции необходимо своевременное диагностирование заболевания. Как избежать ошибочного результата теста ПЦР, рассказал в эфире радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

По словам медика, чтобы тест ПЦР не дал ложного результата, должны быть выполнены определённые условия. Роспотребнадзор не рекомендует за три часа до взятия мазка есть, пить, чистить зубы, курить или полоскать горло. Помимо этого не стоит промывать нос или использовать какие-либо капли для носа.

"Не просто так людям предлагается голодать некоторое время, не курить, не чистить зубы. Если вирусные частицы смыты во время питья воды или картина искажена табачным дымом, результат, скорее всего, будет неточным", — объяснил Водовозов.