Зонд нужно вводить до слёз: Россиянам объяснили, как избежать ошибки ПЦР-теста на коронавирус
Отсутствие точного результата может помешать вовремя начать необходимое лечение, отметил доктор Водовозов.
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Для успешного лечения коронавирусной инфекции необходимо своевременное диагностирование заболевания. Как избежать ошибочного результата теста ПЦР, рассказал в эфире радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.
По словам медика, чтобы тест ПЦР не дал ложного результата, должны быть выполнены определённые условия. Роспотребнадзор не рекомендует за три часа до взятия мазка есть, пить, чистить зубы, курить или полоскать горло. Помимо этого не стоит промывать нос или использовать какие-либо капли для носа.
"Не просто так людям предлагается голодать некоторое время, не курить, не чистить зубы. Если вирусные частицы смыты во время питья воды или картина искажена табачным дымом, результат, скорее всего, будет неточным", — объяснил Водовозов.
Терапевт рассказал и о других нюансах, влияющих на результат. Например, брать мазок должен специально обученный человек, зонд нужно вводить до появления слёз у пациента, а брать мазок у самых крыльев носа не стоит, так как результат, скорее всего, окажется неверным. Врач напомнил, что отсутствие точного результата анализа может помешать вовремя начать лечение.
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