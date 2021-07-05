Все прибывающие на Камчатку туристы с 15 июля должны будут иметь при себе ПЦР-тест
Кроме того, все вахтовые рабочие должны иметь сертификат о вакцинации к середине июля.
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С 15 июля все туристы, прилетающие на Камчатку, должны будут предоставлять результаты ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.
"Все туристы, прилетающие на территорию Камчатского края, с 15 июля должны иметь при себе справку о прохождении ПЦР-тестирования, полученного не ранее чем за 72 часа до даты прибытия в регион. Без данной справки, без прохождения тестирования туристы не будут заселяться в гостиницы и на базы отдыха", — рассказал вице-губернатор края Александр Кузнецов.
В пресс-службе регионального правительства уточнили, что данное решение принято на заседании регионального штаба по коронавирусу. На нём также был продлён масочный режим на Камчатке до 31 июля. Кроме того, прибытие на территорию региона сезонных вахтовых рабочих без сертификата о вакцинации с 15 июля будет запрещено.
"На Камчатке введён дополнительный ряд ограничений: до 15 июля этого года большинство сезонных и вахтовых рабочих должно быть привито от коронавируса. С 15 июля прибытие на территорию Камчатского края сезонных вахтовых рабочих без сертификата о прохождении вакцинации будет недопустимо", — подчеркнул Кузнецов.
Помимо этого в соответствии с рекомендациями регионального Управления Роспотребнадзора в регионе введены ограничения по проведению массовых мероприятий на открытом воздухе — их численность не должна превышать ста человек. Власти Камчатки предупредили об усилении контроля за соблюдением всех мер безопасности, введённых из-за ковида.
Ранее сообщалось, что в Омской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда граждан. Подобные решения приняли и власти других субъектов РФ. Первым таким регионом стала Москва. Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской, Нижегородской, Калининградской, Брянской, Сахалинской, Магаданской, Мурманской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Курской, Амурской областях, республиках Бурятия, Алтай и Хакасия, Забайкальском крае и Ненецком автономном округе.
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