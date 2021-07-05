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Страна с популярными курортами ужесточила правила въезда из России

Изменения вступают в силу 6 июля в 23:59 (01:59 7 июля по московскому времени).

5 июля, 01:19
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Власти Марокко включили Россию в список стран с более строгими правилами въезда из-за CoViD-19. Об этом сообщает MAP.

Россия попала в список Б вместе с Египтом и Тунисом. Теперь прибывающие из этих стран должны не раньше чем за 48 часов до приезда предоставить результаты ПЦР-теста на коронавирус. Также те, кто не привился от ковида или не прошёл полный курс вакцинации, должны провести 10 дней на карантине в специально отведённых для этого местах и на девятый день сдать ПЦР-тест. От необходимости карантина освобождаются владельцы сертификата о прививке одной из одобренных в стране вакцин.

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Около 150 российских туристов застряли на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус

Изменения вступают в силу 6 июля в 23:59 (01:59 7 июля по московскому времени).

В Ростуризме назвали главный плюс новых правил въезда в Турцию для россиян

В Ростуризме назвали главный плюс новых правил въезда в Турцию для россиян

Ранее стало известно, что Словения с 3 июля запретила въезд из России. Причиной этого стало нахождение РФ в тёмно-красном списке стран с тяжёлой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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