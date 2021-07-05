Страна с популярными курортами ужесточила правила въезда из России

Россия попала в список Б вместе с Египтом и Тунисом. Теперь прибывающие из этих стран должны не раньше чем за 48 часов до приезда предоставить результаты ПЦР-теста на коронавирус. Также те, кто не привился от ковида или не прошёл полный курс вакцинации, должны провести 10 дней на карантине в специально отведённых для этого местах и на девятый день сдать ПЦР-тест. От необходимости карантина освобождаются владельцы сертификата о прививке одной из одобренных в стране вакцин.