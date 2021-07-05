Страна с популярными курортами ужесточила правила въезда из России
Изменения вступают в силу 6 июля в 23:59 (01:59 7 июля по московскому времени).
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Власти Марокко включили Россию в список стран с более строгими правилами въезда из-за CoViD-19. Об этом сообщает MAP.
Россия попала в список Б вместе с Египтом и Тунисом. Теперь прибывающие из этих стран должны не раньше чем за 48 часов до приезда предоставить результаты ПЦР-теста на коронавирус. Также те, кто не привился от ковида или не прошёл полный курс вакцинации, должны провести 10 дней на карантине в специально отведённых для этого местах и на девятый день сдать ПЦР-тест. От необходимости карантина освобождаются владельцы сертификата о прививке одной из одобренных в стране вакцин.
Изменения вступают в силу 6 июля в 23:59 (01:59 7 июля по московскому времени).
Ранее стало известно, что Словения с 3 июля запретила въезд из России. Причиной этого стало нахождение РФ в тёмно-красном списке стран с тяжёлой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.
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