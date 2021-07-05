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"Кто на ком хочет хайпануть?": Покровский посвятил Билану песню после скандала с отменённым концертом

Музыкант включил на ноутбуке отрывок трека, в котором прозвучали слова: "Я понял твой план, Дима Билан!".

5 июля, 01:04

Покровский посвятил Билану песню после скандала с отменённым концертом. Видео © Instagram / max_pokrovskiy

Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский посвятил песню популярному певцу Диме Билану после конфликта из-за отмены концерта в Санкт-Петербурге. Соответствующий пост музыкант опубликовал в "Инстаграме".

Казалось, что разногласия между исполнителями уже удалось уладить, ведь Покровский заявлял, что он и представители Билана договорились не усугублять конфликт. Однако, как утверждает солист "Ногу свело!", противоположная сторона "не унимается".

"Неадекватная агония": Билан резко ответил на претензии Покровского из-за отменённого концерта

"Неадекватная агония": Билан резко ответил на претензии Покровского из-за отменённого концерта

"Уважаемая команда Билана, я что-то не понял. Позавчера мы с вашим директором утвердили формулировку, что конфликт углубляться не будет, о чём в тот же вечер я сделал пост. Прошло уже два дня, а вы всё не унимаетесь. Я не понимаю, кто на ком хочет хайпануть? К тому же продюсер Яна Рудковская выражает сожаление, что я не выражаю свою точку зрения посредством музыки. Нет, это не так. Песня!" — сказал Покровский.

После этого фронтмен известной группы включил на ноутбуке отрывок трека, в котором прозвучали слова: "Я понял твой план, Дима Билан!".

Напомним, ранее Покровский матом наорал на Билана после отменённого концерта коллектива в Санкт-Петербурге. Выступление "Ногу свело!" должно было состояться в рамках того же фестиваля, что и концерт артиста. Покровский упрекнул коллегу в том, что он не соблюдал меры предосторожности и спускался к фанатам со сцены. Музыкальный продюсер Яна Рудковская заступилась за Билана, назвав лидера "Ногу свело" "обыкновенным хайпожором, о котором все забыли". Со стороны певца были соблюдены все требования Роспотребнадзора, подчеркнула она. Также Рудковская отметила, что зал концертной площадки Roof Place был заполнен на 50%, а сам Билан, который уже привился от CoViD-19, просил поклонников надеть защитные маски.

Директор Покровского представил Лайфу доказательства вины Билана в отмене концерта "Ногу свело!"

Директор Покровского представил Лайфу доказательства вины Билана в отмене концерта "Ногу свело!"

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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