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Россиянам назвали признаки, указывающие на прослушку телефона

В случае появления подозрений о прослушке рекомендуется отключить устройство и немедленно обратиться в сервисный центр.

5 июля, 01:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Помехи во время разговора по телефону обычно возникают по банальным причинам, однако существует несколько признаков, указывающих на то, что гаджет могут прослушивать. Как узнать, что к смартфону подключена третья сторона, рассказал партнёр и директор компании "ИТ-резерв" Павел Мясоедов.

В беседе с агентством "Прайм" эксперт отметил, что главным признаком прослушки является повышенный расход батареи во время разговора или переписки в мессенджере. Также следует обращать внимание на необычный перегрев устройства при сеансе связи.

Мясоедов добавил, что программы, которыми пользуются киберпреступники, становятся умнее и включаются только в нужные моменты. Так они скрывают своё постоянное присутствие на устройстве.

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Ещё одним признаком того, что к вашему гаджету подключена третья сторона, является таргетированная под разговоры реклама. Специалист подчеркнул, что часто мы не глядя даём согласие на все условия пользования приложениями при их скачивании, забывая и не задумываясь, что таким образом можно разрешить доступ к микрофону и камерам смартфона. В случае появления подозрений о прослушке эксперт рекомендует отключить телефон и немедленно обратиться в сервисный центр. Самостоятельная защита, по мнению Мясоедова, возможна, но требует определённых навыков.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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