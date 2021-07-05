Россиянам назвали признаки, указывающие на прослушку телефона

Помехи во время разговора по телефону обычно возникают по банальным причинам, однако существует несколько признаков, указывающих на то, что гаджет могут прослушивать. Как узнать, что к смартфону подключена третья сторона, рассказал партнёр и директор компании "ИТ-резерв" Павел Мясоедов.

В беседе с агентством "Прайм" эксперт отметил, что главным признаком прослушки является повышенный расход батареи во время разговора или переписки в мессенджере. Также следует обращать внимание на необычный перегрев устройства при сеансе связи.

Мясоедов добавил, что программы, которыми пользуются киберпреступники, становятся умнее и включаются только в нужные моменты. Так они скрывают своё постоянное присутствие на устройстве.

Ещё одним признаком того, что к вашему гаджету подключена третья сторона, является таргетированная под разговоры реклама. Специалист подчеркнул, что часто мы не глядя даём согласие на все условия пользования приложениями при их скачивании, забывая и не задумываясь, что таким образом можно разрешить доступ к микрофону и камерам смартфона. В случае появления подозрений о прослушке эксперт рекомендует отключить телефон и немедленно обратиться в сервисный центр. Самостоятельная защита, по мнению Мясоедова, возможна, но требует определённых навыков.