Глава Минпромторга Мантуров поддержал обязательную вакцинацию в промышленности
По словам министра, уже около четверти работников предприятий различных отраслей сделали прививки.
Фото © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов
Минпромторг поддерживает обязательную вакцинацию на промышленных предприятиях в России. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.
"Конечно же, да. Потому что от этого зависит эффективность работы тех отраслей, за которые мы как министерство отвечаем", — цитирует министра ТАСС.
Мантуров добавил, что на данный момент от CoViD-19 под кураторством министерства привито около 25% работников разных отраслей промышленности. При этом ожидается, что в ближайшее время вакцинацию пройдёт больше половины сотрудников.
"По предварительным данным, 8% сотрудников переболели, почти 25% прошли вакцинацию, ещё 16% готовы её пройти. Получается, что 30 с лишним процентов работников защищены уже сейчас. Треть", — отметил глава Минпромторга.
По словам Мантурова, подтверждённые противопоказания к вакцинации есть у 2,5% работников. Также министр отметил, что наибольшую долю среди привитых составляют специалисты с высшим образованием и лица из руководства компаний.
Министр подчеркнул, что вакцинация станет гарантией продолжения работы предприятий. Приоритетная задача работодателей, отметил глава ведомства, состоит в информации и мотивации сотрудников к прививке в рамках правового поля.
Напомним, ранее в ряде субъектов РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых граждан. Первым таким регионом стала Москва. Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской, Нижегородской, Калининградской, Брянской, Сахалинской, Магаданской, Мурманской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Курской, Амурской и Омской областях, республиках Бурятия, Алтай и Хакасия, Забайкальском крае и Ненецком автономном округе.
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