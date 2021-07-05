Глава Минпромторга Мантуров поддержал обязательную вакцинацию в промышленности

Минпромторг поддерживает обязательную вакцинацию на промышленных предприятиях в России. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.

"Конечно же, да. Потому что от этого зависит эффективность работы тех отраслей, за которые мы как министерство отвечаем", — цитирует министра ТАСС.

Мантуров добавил, что на данный момент от CoViD-19 под кураторством министерства привито около 25% работников разных отраслей промышленности. При этом ожидается, что в ближайшее время вакцинацию пройдёт больше половины сотрудников.

"По предварительным данным, 8% сотрудников переболели, почти 25% прошли вакцинацию, ещё 16% готовы её пройти. Получается, что 30 с лишним процентов работников защищены уже сейчас. Треть", — отметил глава Минпромторга.

По словам Мантурова, подтверждённые противопоказания к вакцинации есть у 2,5% работников. Также министр отметил, что наибольшую долю среди привитых составляют специалисты с высшим образованием и лица из руководства компаний.