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Есть риск тромбов: Россиян предупредили об опасности курения в течение трёх дней после вакцинации

При этом электронные сигареты не являются исключением, отмечают медицинские специалисты.

5 июля, 02:53
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Курение в течение трёх дней после вакцинации может привести к образованию тромбов и дополнительному стрессу для организма, обостряющему возможные побочные эффекты. По словам директора Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой врача-терапевта Людмилы Лапы, курение оказывает такой же эффект, как и спиртное.

"Одно и то же влияние (как от алкоголя) — это спазмы сосудов и загущение крови, которое является самым ведущим при ковиде. При воздействии на организм любыми вирусами, не только ковидом, идёт загущение крови, сужение сосудов и резкое тромбообразование — все те же самые риски", — приводит слова специалиста ТАСС.

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Чтобы исключить риски, врач призвала не пить и не курить.

С Лапой согласился и врач-пульмонолог Алексей Никишенков, который отметил, что после вакцинации начинает активно работать иммунитет, человек может испытывать гриппоподобный синдром, включающий слабость, повышение температуры вплоть до лихорадки, головную боль, снижение аппетита. При этом интоксикация извне от курения является дополнительным стрессом для организма. Электронные сигареты не являются исключением, добавил эксперт.

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Помимо курения и употребления алкоголя в течение трёх дней после вакцинации не рекомендуется мочить место прививки и посещать баню, также стоит избегать больших физических нагрузок.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации о действиях после вакцинации от коронавируса.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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