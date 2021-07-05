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Эксперт оценила угрозу бесплодия после вакцинации от коронавируса

Сейчас проводятся специальные исследования по этому поводу, в которых применяется отечественный препарат от ковида "Спутник V".

5 июля, 03:09

Фото © Pixabay

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин, заместитель директора ФГБУ "НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова" профессор Наталия Долгушина рассказала о результатах исследования влияния вакцин от коронавирусной инфекции на репродуктивную систему мужчин и женщин.

По предварительным данным, негативного влияния отечественного препарата от ковида "Спутник V", который используют в исследовании, на фертильность (способность к зачатию) у людей не наблюдается. В беседе со СМИ Долгушина рассказала, что специалисты уже проанализировали данные 99 человек — 45 мужчин и 54 женщин — и не обнаружили у них никаких нарушений.

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Всего в исследовании участвует 200 мужчин и 200 женщин репродуктивного возраста. Сначала у женщин оценивается овариальный резерв, исследуются иммунный статус и уровень антител в крови, проводится УЗИ малого таза, а у мужчин — параметры сперматогенеза. После этого им вводят вакцину от коронавируса и оценивают эти же показатели спустя три месяца. По словам Долгушиной, нет оснований предполагать, что проблемы из-за вакцинации могут возникнуть позже.

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Ранее сообщалось, что российские вакцины от коронавируса прошли необходимые проверки на то, влияют ли они на способность иметь детей. Негативных последствий применения препаратов не выявлено, уточнили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что, если женщина хочет забеременеть, избегать этого после вакцинации от ковида не нужно.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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