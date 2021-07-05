Диетологи дали советы по питанию заболевшим коронавирусом

Во время лечения коронавируса и на этапе восстановления для лучшего функционирования организма и выработки антител следует употреблять рыбу и молочные продукты, а не мясо. Такой совет дал главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.

"Снизить потребление именно мяса, заменить рыбой и молочной продукцией, которая легче усваивается, а по полноценности белка они эквивалентны. Во время болезни и после", — пояснил учёный в разговоре с ТАСС.

По словам эксперта, во время болезни лучше готовить легкоусвояемую пищу с меньшим содержанием животных жиров. Также необходимо соблюдать питьевой режим — употреблять не менее двух литров жидкости в день. Пить можно как минеральную воду, так и негазированную. Кроме того, не стоит пренебрегать витаминами, которые необходимы для восстановления, заключил диетолог.

В свою очередь, врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что нездоровое питание ослабляет иммунную систему и мешает ей справляться с вирусами и бактериями.

"Есть такое понятие, как ацидоз. Это излишняя кислотность организма. Конечно, сместить сильно рН внутренней среды достаточно сложно, как многие думают, но можно, если постоянно питаться кислотообразующей едой. Это сладости, это мясо, алкоголь тот же. В общем, нездоровое питание, жареное, стресс. И, кстати, лекарства тоже могут смещать", — сказала диетолог.